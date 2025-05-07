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Событие в Астане: После восьмилетнего перерыва проходит военный парад в честь Дня Победы

Событие в Астане: После восьмилетнего перерыва проходит военный парад в честь Дня Победы

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