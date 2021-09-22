Темы дняПолитика" Я не враг своему здоровью" новый девиз членов КПРФ... автор - хайли лайкли Пранкеры Вован и Лексус проверили моральные качества "оппозиционеров" из КПРФ.Вернуться к статье269НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАдольф ПешковСколько бы вороны не каркали, лето всё равно придёт. Пока по партийным спискам равенство и у всего властного и привластного персонала появилась бессоница. Видно, что и глаза потухли, и колени дрожат. МАНДА ты это властные представители. А истино народная воля - федеральные списки, которые при всех кульбитах получились не в пользу власти.АИАндрей Ивановкакое на хрен может быть равенство по партийным спискам , коли за представителей ЕР никто не голосовал , но они победили ? и воля то не народная , была бы народная , представители народа бы считали , а ни те кого власть назначилаТатьянка Яцукоткуда сведения-вы знаете, как проголосовало всё население 146-миллионной России??? Не надоело 3,14-здеть?Татьянка Яцукоткуда сведения-вы знаете, как проголосовало всё население 146-миллионной России??? Не надоело 3,14-здеть?Дмитрий Соловьева оттуда, не знаю ни одного кто поддерживает антинародных жуликов, ПРЕДПОЛАГАЮ что НАРОДУ НЕ НРАВИТЬСЯ ВОРОВСТВО, ВРАНЬЕ,БЕДНОСТЬ И РОСТ ЦЕНWWaleryПочему именно на коммунистов повесили и уже после выборов вешают это "заумное голосование"? Возжелали сразу двух зайцев поймать? Не учла пятая колона тот факт, что народ в РФ после 90-х очень поумнел и вторично не лоханется. Идеи социализма сегодня для многих граждан предпочтительные - это и есть умные болеющие за страну люди.ИИринаА потому что враги коммунистов ,захватившие РСФСР ,сами признают КПРФ единственной оппозицией своей клике ,и всячески пытаются её дискредитировать .Татьянка Яцукони сами себя ниже плинтуса уронили-какой только дряни в их рядах нет-и педофилы, и бондаренки, не признающие Крым, и миллионеры-плантаторы, и прочая шушера...Татьянка Яцукони сами себя ниже плинтуса уронили-какой только дряни в их рядах нет-и педофилы, и бондаренки, не признающие Крым, и миллионеры-плантаторы, и прочая шушера...WWaleryИ еще - "анальный" на фоне Красного Знамени... - это уже перебор. Для КПРФ хороший момент через суды собрать с навальчат и их кураторов "Членские" взносы в актив партии. Из истории известно, что для выживания РСДРП в свое время Коба грабил частные банки, и более - помогал этой партии даже фабрикант Морозов - это Человек с идеями Декабристов был. Может и сегодня есть настоящие идейные Коммунисты, еще не вечер... Смотрим ТВ "Вместе РФ", будет много интересного, для начала запретить въезд в РФ мигрантам и гастарбайтерам и нацикам всех мастей, патрулям там всяким... !Василий Автамонов"Враг моего врага - мой друг! ". Ещё Ленин не чурался этого постулата... И в нынешних условиях для объединения усилий ради общей цели не надо этого бояться...ГусЕнаДада, все помнят как Сталин с Гитлером братался в 39...Дмитрий Соловьевзато счс все видят как Путин и олигархат неразлей водаДенисНихера не понял о чём статья, от кого кому какие звоночки и кто есть кто в этих фамилиях.)))VGVasily GolovПисьмо автору Умного голосования.Навальному.VGVasily GolovЭто деньги для Умного голосования.VGVasily GolovИли деньги,как политика, не пахнут дурно.Душу можно купить?Леонид БуравлевЭто раньше в КПСС брали лучших из лучших, а теперь берут всю шваль, ненужную в других партиях!)))Владимир КазаковКак и раньше, но сечас надо отсеиватьTatyanaДа и раньше не брали. Брали самых наглых и пробивных. В моем студенчестве первыми в партию вступили западенцы. Они сейчас с баннерами за Бандеру бегают. А в СССР на втором курсе вступилии в КПСС)))Леонид БуравлевЭто раньше в КПСС брали лучших из лучших, а теперь берут всю шваль, ненужную в других партиях!)))Дмитрий СоловьевСМОТРЯ КОГО СЧИТАТЬ ШВАЛЬЮ, общепринято швалью считать воров,жуликов и их прислугуЮрий СупоняЧушь собачья. Хорошо, что поддержало умное голосование. Не вижу в этом никакого противоречия с идеями. вопросы Ваши просто провокация. Мой ответ на них - партия по настоящему оппозиционная, поэтому и всякие пранкеры внимание к ним проявляют.Дмитрий Соловьевкак все у ЖУЛИКОВ, ПОСТАНОВКА ВОПРОСА - БЛЯДСКАЯ если скажут ДА, то запишут в навальнята, другой ответ - типа трусы вопрос НЕкорректный, как и все у лукавых рс: зато насчет идейности оппоне5нтов КП из ЕДРА можно даже не спрашивать, блин позвоните и предложите украсть миллиард или так очередную антинародную гадость поддержатьАлександр РожковА сами то Вован и Лексус хто? Чьих будут? Небось не позвонят единороссам и не проверят их на вшивость. Понятно на кого пашут.Валерий ФедосеевНет настящих коммунистов, они ещё в 53 году закончились, остались прилипалы - аферисты из шайки Зюги.Комментировать
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