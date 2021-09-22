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" Я не враг своему здоровью" новый девиз членов КПРФ...

" Я не враг своему здоровью" новый девиз членов КПРФ...

автор - хайли лайкли Пранкеры Вован и Лексус проверили моральные качества "оппозиционеров" из КПРФ.

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Адольф Пешков
Сколько бы вороны не каркали, лето всё равно придёт. Пока по партийным спискам равенство и у всего властного и привластного персонала появилась бессоница. Видно, что и глаза потухли, и колени дрожат. МАНДА ты это властные представители. А истино народная воля - федеральные списки, которые при всех кульбитах получились не в пользу власти.
Андрей Иванов
какое на хрен может быть равенство по партийным спискам , коли за представителей ЕР никто не голосовал , но они победили ? и воля то не народная , была бы народная , представители народа бы считали , а ни те кого власть назначила
Татьянка Яцук
откуда сведения-вы знаете, как проголосовало всё население 146-миллионной России??? Не надоело 3,14-здеть?
Татьянка Яцук
откуда сведения-вы знаете, как проголосовало всё население 146-миллионной России??? Не надоело 3,14-здеть?
Дмитрий Соловьев
а оттуда, не знаю ни одного кто поддерживает антинародных жуликов, ПРЕДПОЛАГАЮ что НАРОДУ НЕ НРАВИТЬСЯ ВОРОВСТВО, ВРАНЬЕ,БЕДНОСТЬ И РОСТ ЦЕН
Walery
Почему именно на коммунистов повесили и уже после выборов вешают это "заумное голосование"? Возжелали сразу двух зайцев поймать? Не учла пятая колона тот факт, что народ в РФ после 90-х очень поумнел и вторично не лоханется. Идеи социализма сегодня для многих граждан предпочтительные - это и есть умные болеющие за страну люди.
Ирина
А потому что враги коммунистов ,захватившие РСФСР ,сами признают КПРФ единственной оппозицией своей клике ,и всячески пытаются её дискредитировать .
Татьянка Яцук
они сами себя ниже плинтуса уронили-какой только дряни в их рядах нет-и педофилы, и бондаренки, не признающие Крым, и миллионеры-плантаторы, и прочая шушера...
Татьянка Яцук
они сами себя ниже плинтуса уронили-какой только дряни в их рядах нет-и педофилы, и бондаренки, не признающие Крым, и миллионеры-плантаторы, и прочая шушера...
Walery
И еще - "анальный" на фоне Красного Знамени... - это уже перебор. Для КПРФ хороший момент через суды собрать с навальчат и их кураторов "Членские" взносы в актив партии. Из истории известно, что для выживания РСДРП в свое время Коба грабил частные банки, и более - помогал этой партии даже фабрикант Морозов - это Человек с идеями Декабристов был. Может и сегодня есть настоящие идейные Коммунисты, еще не вечер... Смотрим ТВ "Вместе РФ", будет много интересного, для начала запретить въезд в РФ мигрантам и гастарбайтерам и нацикам всех мастей, патрулям там всяким... !
Василий Автамонов
"Враг моего врага - мой друг! ". Ещё Ленин не чурался этого постулата... И в нынешних условиях для объединения усилий ради общей цели не надо этого бояться...
ГусЕна
Дада, все помнят как Сталин с Гитлером братался в 39...
Дмитрий Соловьев
зато счс все видят как Путин и олигархат неразлей вода
Денис
Нихера не понял о чём статья, от кого кому какие звоночки и кто есть кто в этих фамилиях.)))
Vasily Golov
Письмо автору Умного голосования.Навальному.
Vasily Golov
Это деньги для Умного голосования.
Vasily Golov
Или деньги,как политика, не пахнут дурно.Душу можно купить?
Леонид Буравлев
Это раньше в КПСС брали лучших из лучших, а теперь берут всю шваль, ненужную в других партиях!)))
Владимир Казаков
Как и раньше, но сечас надо отсеивать
Tatyana
Да и раньше не брали. Брали самых наглых и пробивных. В моем студенчестве первыми в партию вступили западенцы. Они сейчас с баннерами за Бандеру бегают. А в СССР на втором курсе вступилии в КПСС)))
Леонид Буравлев
Это раньше в КПСС брали лучших из лучших, а теперь берут всю шваль, ненужную в других партиях!)))
Дмитрий Соловьев
СМОТРЯ КОГО СЧИТАТЬ ШВАЛЬЮ, общепринято швалью считать воров,жуликов и их прислугу
Юрий Супоня
Чушь собачья. Хорошо, что поддержало умное голосование. Не вижу в этом никакого противоречия с идеями. вопросы Ваши просто провокация. Мой ответ на них - партия по настоящему оппозиционная, поэтому и всякие пранкеры внимание к ним проявляют.
Дмитрий Соловьев
как все у ЖУЛИКОВ, ПОСТАНОВКА ВОПРОСА - БЛЯДСКАЯ если скажут ДА, то запишут в навальнята, другой ответ - типа трусы вопрос НЕкорректный, как и все у лукавых рс: зато насчет идейности оппоне5нтов КП из ЕДРА можно даже не спрашивать, блин позвоните и предложите украсть миллиард или так очередную антинародную гадость поддержать
Александр Рожков
А сами то Вован и Лексус хто? Чьих будут? Небось не позвонят единороссам и не проверят их на вшивость. Понятно на кого пашут.
Валерий Федосеев
Нет настящих коммунистов, они ещё в 53 году закончились, остались прилипалы - аферисты из шайки Зюги.

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