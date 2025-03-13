Т-55А на улицах во время военного положения в Польше Польский кризис Команда Рейгана использовала все методы воздействия, чтобы подорвать устойчивость Красной империи: гонку вооружений, арабо-мусульманский мир, войну в Афганистане, санкции и эмбарго на западные технологии, Ватикан, нефтяную войну, финансовые спецоперации и т.
Финансовая война против СССР
Комментарии
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Aleksandr Sobolev
Какой опять Запад? Какие США? Какая Польша? 😉 С 1979 года Китай - тогда еще нищий и недоразвитый - вдруг становиться №1 по продажи оружия в третьи страны! Кому же поставлял оружие коммунистический Китай? А...афганским боевикам которые воевали против СССР!
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