БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Те кто в России "умеют жить", на самом деле просто сидят на шее у тех, кто умеет работать!… Власть коррумпирована по ...Сытый бюджетник —...

Финансовая война против СССР

Финансовая война против СССР

Т-55А на улицах во время военного положения в Польше Польский кризис Команда Рейгана использовала все методы воздействия, чтобы подорвать устойчивость Красной империи: гонку вооружений, арабо-мусульманский мир, войну в Афганистане, санкции и эмбарго на западные технологии, Ватикан, нефтяную войну, финансовые спецоперации и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Aleksandr Sobolev
Какой опять Запад? Какие США? Какая Польша? 😉 С 1979 года Китай - тогда еще нищий и недоразвитый - вдруг становиться №1 по продажи оружия в третьи страны! Кому же поставлял оружие коммунистический Китай? А...афганским боевикам которые воевали против СССР!
Ответить
5 час.
наверх