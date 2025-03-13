Финансовая война против СССР

Aleksandr Sobolev

Какой опять Запад? Какие США? Какая Польша? 😉 С 1979 года Китай - тогда еще нищий и недоразвитый - вдруг становиться №1 по продажи оружия в третьи страны! Кому же поставлял оружие коммунистический Китай? А...афганским боевикам которые воевали против СССР!