Китай объяснил, почему голосовал против антироссийской резолюции ГА ООН

КНР проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН о "репарациях для Украины". Но только ли из союзнических отношений с Россией? Причины глубже, отвечает печатный орган Компартии Китая Global Times.
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