Закон и Порядок

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Тень Сталина нависла над страной

Тень Сталина нависла над страной

Тропой самурая История вынуждена совершать повторения если из неё не было сделано верных выводов.

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Комментарии
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Катерина
Николай 2, в народе  прозванный  КРОВАВЫМ,  оказывается  либерал. :)  Царь - либерал.   Это  сильно.😆
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6 час.
Румина Мавлеева
Статья заказная... Вот почему не напишут как Горбачёв и Ельцин продали страну США. Все развалили, сколько людей погибла по их причине.. Сталина давно уже нет.а все боятся его.. Боятся. что народ потребует убрать олигархов и предателей страны.. И вернуться на социалистический строй..
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5 час.
avershin1947mailru Авершин
Я с 47 года, помню правление Сталина, народ его очень уважал, были конечно Макаревичи и Навальные, но от них быстро избавлялись. А сейчас: ну чего хорошего сделал Галкин? И ему подобные.
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2 час.

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