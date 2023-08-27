Тень Сталина нависла над страной

Румина Мавлеева

Статья заказная... Вот почему не напишут как Горбачёв и Ельцин продали страну США. Все развалили, сколько людей погибла по их причине.. Сталина давно уже нет.а все боятся его.. Боятся. что народ потребует убрать олигархов и предателей страны.. И вернуться на социалистический строй..