Израиль утвердил резолюцию, отвергающую "диктат" по признанию Палестины

Правительство Израиля единогласно утвердило резолюцию, отвергающую "диктат" со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства.
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