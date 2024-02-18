Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Донцова
    Да, усрались бы вы со своими отношениями! Плевать нам на вас с большой колокольни! Прибалты ничего из себя не предста...Политолог Межевич...
  • Валерий Путря
    Если так пойдёт, то наглоскунсы с янкесами скоро будут обнаруживать внезапное появление таких беспилотников в трюмах ...Американские воен...
  • Валерий Бирюков
    Ещё бы взыскать награбленное за эти годы было бы очень хорошо.Генпрокуратура РФ...

Израиль утвердил резолюцию, отвергающую "диктат" по признанию Палестины

Израиль утвердил резолюцию, отвергающую "диктат" по признанию Палестины

Правительство Израиля единогласно утвердило резолюцию, отвергающую "диктат" со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх