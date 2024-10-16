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«Разнузданный алкаш-хамло»: оконфузившийся Епифанцев закопал себя окончательно

«Разнузданный алкаш-хамло»: оконфузившийся Епифанцев закопал себя окончательно

31,4K прочтений 2 дня назад Российский актер Владимир Епифанцев в очередной раз позволил себе резкие выпады в адрес сограждан и страны.

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Комментарии
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Людмила Феденюк
не ощущает себя русским?Полное забвение,самое страшное для него.
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19 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Срочно перестать с ним работать! Мерзкий, развратный, тупой … неужели есть необходимость в таких лицедеях?
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13 час.
Алекс Сэм
Никогда мне не нравился как актёр, а грибы галлюциногенные мозги сушат. А там походу и мозгов то было мало.
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12 час.

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