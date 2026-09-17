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10 российских актеров, перешагнувших 75-летний рубеж: как они изменились спустя годы

10 российских актеров, перешагнувших 75-летний рубеж: как они изменились спустя годы

Их лица знакомы нескольким поколениям зрителей, а фильмы с их участием давно разошлись на цитаты. Этим артистам уже больше 75 лет, но многие из них по-прежнему выходят на сцену и снимаются.

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