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Мировое обозрение

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Больше 27 тысяч: Москвичам назвали условия увеличения размера пенсии

Больше 27 тысяч: Москвичам назвали условия увеличения размера пенсии

Столичные власти обозначили финансовый ориентир для неработающих пенсионеров на 2026 год: городской социальный стандарт может составить 27 401 рубль.

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