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Фанаты «МЮ» о сокращении финансирования благотворительного фонда: «Еще один удручающий пример неверных приоритетов. Негативная атмосфера приводит к таким же результатам на поле»

Ранее стало известно, что манкунианцы сократят финансирование своего благотворительного фонда с 2025 года.

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