Вынесен приговор в отношении украинского боевика, совершившего теракт в селе Уланок Суджанского района Курской области

Доказательства, собранные военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 61 отдельной механизированной бригады ВФУ солдату Роману Батереву.
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