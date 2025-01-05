Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    В СССР строили предприятия и РЯДОМ - жилые кварталы! Сегодня предприятия выносят за пределы поселений и городов, а на...Плачемся, что раб...
  • Виктор Коряцкий
    РуСтор ограничил число пользователей версией Андроида 7. Если площадка хочет иметь больше пользователей так не делает...РуСтор обошёл Эпп...
  • Валерий Фоменков
    Смерть бандерью!Украинские боевик...

Суматошный икромёт украинских лжепророков

Суматошный икромёт украинских лжепророков

Под конец года украинские медийные глашатаи разошлись не на шутку. Сальные мрии об относительно безболезненном и благополучном для Украины и, самое главное, для ментального здоровья украинских патриотов о завершении «вековой» войны с Россией лились и до сих пор льются изо всех утюгов и унитазов таким бурным потоком, что только успевай пэрэможно скакать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх