Банки Лаоса начали принимать карты «Мир»

По информации посла России во Вьентьяне, банки Лаоса начали принимать карты платежной системы «Мир». В августе было объявлено, что Лаос предоставит российским туристам возможность использовать карты «Мир» в стране, как отметил генеральный директор института промышленности и коммерции Лаоса, доктор Кеоморакот Сидлаконе.
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