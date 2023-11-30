Банки Лаоса начали принимать карты «Мир»

По информации посла России во Вьентьяне, банки Лаоса начали принимать карты платежной системы «Мир». В августе было объявлено, что Лаос предоставит российским туристам возможность использовать карты «Мир» в стране, как отметил генеральный директор института промышленности и коммерции Лаоса, доктор Кеоморакот Сидлаконе.