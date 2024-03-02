Дьяков о Промесе: «Россия – последняя страна, где он мог спокойно жить. Но если человек не дорожит жизнью, какой смысл его жалеть?»

«У Промеса не первая такая ситуация в жизни случилась за последнее время. Но, конечно, нужно думать головой, и если у тебя есть какие-то проблемы в своей стране, то в другой стране надо быть предельно аккуратным.
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