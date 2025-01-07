Рождественские богослужения проходят в храмах

Православные христиане отмечают один из самых главных праздников – Рождество Христово. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил Божественную литургию в честь Рождества Христова в Вознесенском кафедральном соборе.
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