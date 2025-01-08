Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Беловежская Пуща

Беловежская Пуща

А я лягу, прилягуВозле старой дороги,На душистом покосе,На траве молодой. Встретил тут опять и снова в тырнетах етих вашех© давно протухшее «три урода в Беловежской Пуще развалили Союз».

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Комментарии
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Александр Пелимский
Я думаю это ВЫ перевираете..... &quot;Берите суверенитета сколько хотите&quot; нетрезвый ельцин говорил республикам в составе РСФСР, практически подталкивая к развалу РФ,давать суверенитет независимым государствам глупо, они и так независимые!
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4 час.
Надежда
Ой, Анатолий Борисович, простите, я не узнала вас... в гриме...🧐
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3 час.
пв
петров виктор
Вы статью внимательно прочитали?...  А статья очень хорошая и подробная...  Ещё раз перечитайте 5-й абзац сверху, где автор пишет, что на совещание по поводу заключения договора об СНГ, Горбачёв пригласил не только Б.Ельцина, как главу ВС РСФСР, но и глав ВС 17 автономных республик, входящих в состав РСФСР...  Тем самым, Горбачёв, умышленно, поднимал статус российских Автономий до уровня Союзных республик, провоцируя местных националистов на сепаратизм...  И от части, это у него получилось...   Активизировались националисты в Татарстане, Башкирии, Якутии;  засуетился глава Свердловской области Россель, мечтавший создать Уральскую республику;  в Кемеровской области объявился свой поместный &quot;князёк&quot; - Тулеев... и т.д. ...  Вот Вы пишите, что только  полгода назад Президенту России удалось &quot;отобрать&quot; звание Президента у главы Татарстана...  И это произошло, более чем через 30 лет после событий, которые мы обсуждаем...   При этом, у нынешнего Президента России, уже давно, есть и властные полномочия, и юридические возможности принудить любого, кто не выполняет российские законы...  А у Б.Ельцина таких возможностей, тогда, не было, т.к. РСФСР, де-юре, входила в состав СССР и принудить к исполнению законов, и даже военным путём, могла только союзная власть...   Этой ситуацией и воспользовались чеченские сепаратисты...  После путча ГКЧП, когда в высших органах союзной и республиканской власти была неразбериха, президентом самопровозглашённой республики Ичкерия стал Д.Дудаев, и своим первым указом он провозгласил независимость Ичкерии от России... Это означало, что теперь уже над Россией нависла угроза  распада...  По воспоминаниям Б.Ельцина, он просил Горбачёва ввести союзные войска, чтобы подавить в зародыше чеченский сепаратизм, но Горбачёв - отказал...  После обретения Россией независимости:  когда в стране отсутствовала жёсткая вертикаль власти, плохо работали военные и правоохранительные структуры, а поместные &quot;князьки&quot; рвали Россию на части - решать &quot;чеченский вопрос&quot; пришлось уже с кровью и ценой многочисленных жертв...
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2 час.

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