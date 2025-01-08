Беловежская Пуща

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петров виктор

Вы статью внимательно прочитали?... А статья очень хорошая и подробная... Ещё раз перечитайте 5-й абзац сверху, где автор пишет, что на совещание по поводу заключения договора об СНГ, Горбачёв пригласил не только Б.Ельцина, как главу ВС РСФСР, но и глав ВС 17 автономных республик, входящих в состав РСФСР... Тем самым, Горбачёв, умышленно, поднимал статус российских Автономий до уровня Союзных республик, провоцируя местных националистов на сепаратизм... И от части, это у него получилось... Активизировались националисты в Татарстане, Башкирии, Якутии; засуетился глава Свердловской области Россель, мечтавший создать Уральскую республику; в Кемеровской области объявился свой поместный "князёк" - Тулеев... и т.д. ... Вот Вы пишите, что только полгода назад Президенту России удалось "отобрать" звание Президента у главы Татарстана... И это произошло, более чем через 30 лет после событий, которые мы обсуждаем... При этом, у нынешнего Президента России, уже давно, есть и властные полномочия, и юридические возможности принудить любого, кто не выполняет российские законы... А у Б.Ельцина таких возможностей, тогда, не было, т.к. РСФСР, де-юре, входила в состав СССР и принудить к исполнению законов, и даже военным путём, могла только союзная власть... Этой ситуацией и воспользовались чеченские сепаратисты... После путча ГКЧП, когда в высших органах союзной и республиканской власти была неразбериха, президентом самопровозглашённой республики Ичкерия стал Д.Дудаев, и своим первым указом он провозгласил независимость Ичкерии от России... Это означало, что теперь уже над Россией нависла угроза распада... По воспоминаниям Б.Ельцина, он просил Горбачёва ввести союзные войска, чтобы подавить в зародыше чеченский сепаратизм, но Горбачёв - отказал... После обретения Россией независимости: когда в стране отсутствовала жёсткая вертикаль власти, плохо работали военные и правоохранительные структуры, а поместные "князьки" рвали Россию на части - решать "чеченский вопрос" пришлось уже с кровью и ценой многочисленных жертв...