Axios: штаб Харрис дистанцировался от непопулярного Байдена накануне выборов

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис подвинул действующего главу государства Джо Байдена в сторону, не позволяя ему агитировать за нее, так как считает его «политической обузой».
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