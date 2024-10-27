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Axios: штаб Харрис дистанцировался от непопулярного Байдена накануне выборов

Axios: штаб Харрис дистанцировался от непопулярного Байдена накануне выборов

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис подвинул действующего главу государства Джо Байдена в сторону, не позволяя ему агитировать за нее, так как считает его «политической обузой».

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