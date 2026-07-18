В Ереване в результате стрельбы погиб один человек

Сотни жителей Украины в городах присоединились к митингам в поддержку Федорова. Сотни жителей Украины в разных городах присоединились к митингам в поддержку экс-главы минобороны Михаила Федорова, сообщает украинское издание «Новости.
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