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В Ереване в результате стрельбы погиб один человек

Сотни жителей Украины в городах присоединились к митингам в поддержку Федорова. Сотни жителей Украины в разных городах присоединились к митингам в поддержку экс-главы минобороны Михаила Федорова, сообщает украинское издание «Новости.

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