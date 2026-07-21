Мошенники начали звонить от имени поликлиник: как не лишиться доступа к «Госуслугам»

Мошенники стали использовать тему медицинских услуг, чтобы получить доступ к личным данным россиян. Они представляются сотрудниками поликлиник и предлагают записать человека на обследование или обновить информацию в медицинских системах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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