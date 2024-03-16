Чернильные и огненные инциденты на выборах

Незнание закона не освобождает от ответственности. Наказать по полной, как врагов и предателей государства.

Мы видим, но многих слабоумных можно из-за границы по телефону превратить в зомби...Надо что-то с этим делать.

t

tatyanadavydkina

Когда эти идиотки будут про их зомбирование рассказывать тут главное в жалость не упасть. Госизмена она бывает и чернильно-зеленочная. На зону их баланду хлебать. Да срок побольше