Видео с заливкой урны чернилами на избирательном участке в Москве массово разгоняется в Сети по либеральным каналам.
Чернильные и огненные инциденты на выборах
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Незнание закона не освобождает от ответственности. Наказать по полной, как врагов и предателей государства.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Мы видим, но многих слабоумных можно из-за границы по телефону превратить в зомби...Надо что-то с этим делать.
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5 час.
t
tatyanadavydkina
Когда эти идиотки будут про их зомбирование рассказывать тут главное в жалость не упасть. Госизмена она бывает и чернильно-зеленочная. На зону их баланду хлебать. Да срок побольше
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3 час.
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