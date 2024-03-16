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Закон и Порядок

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Чернильные и огненные инциденты на выборах

Видео с заливкой урны чернилами на избирательном участке в Москве массово разгоняется в Сети по либеральным каналам.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Незнание закона не освобождает от ответственности. Наказать по полной, как врагов и предателей государства.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Мы  видим,  но  многих слабоумных  можно   из-за  границы   по  телефону  превратить  в  зомби...Надо что-то  с  этим  делать.
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5 час.
t
tatyanadavydkina
Когда эти идиотки будут про их зомбирование рассказывать тут главное в жалость не упасть. Госизмена она бывает и чернильно-зеленочная. На зону их баланду хлебать. Да срок побольше
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3 час.

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