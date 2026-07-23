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NOTUS: Законопроект о новых санкциях США против РФ застопорился в конгрессе

Двухпартийный законопроект о введении новых масштабных санкций США в отношении России, направленных на ограничение доходов от экспорта российской нефти и газа, снова столкнулся с риском провала перед августовскими каникулами Конгресса.

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