Историческое открытие: Как люди лечили болезни 15 000 лет назад

Ученые совершили сенсационное открытие, которое перевернет наши представления о древней медицине. В пещере Грот-де-Пижон в Марокко, одной из самых известных археологических площадок Северной Африки, были найдены доказательства использования лекарственных растений еще 15 000 лет назад, передает techno.