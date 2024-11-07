Историческое открытие: Как люди лечили болезни 15 000 лет назад

Ученые совершили сенсационное открытие, которое перевернет наши представления о древней медицине. В пещере Грот-де-Пижон в Марокко, одной из самых известных археологических площадок Северной Африки, были найдены доказательства использования лекарственных растений еще 15 000 лет назад, передает techno.
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