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Царьград

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Мишустин выделил 240 млн рублей рыбной отрасли в Крыму и Севастополе

Мишустин выделил 240 млн рублей рыбной отрасли в Крыму и Севастополе

Правительство России выделит 240 млн рублей предприятиям рыбохозяйственного комплекса Черного и Азовского морей.

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