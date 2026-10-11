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Атака БПЛА на Сочи 11 октября, пожар в аэропорту и последствия

Атака БПЛА на Сочи 11 октября, пожар в аэропорту и последствия

Что происходило в Сочи и аэропорту 11 октября 2026 года из‑за атаки беспилотников: сколько рейсов задержали, какова обстановка в городе и какие меры приняли власти.

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