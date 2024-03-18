⚡️Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена, она пойдёт в Крым и станет альтернативой Крымскому мосту Президент РФ Владимир Путин.
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⚡️Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена, она пойдёт в Крым и станет альтернативой Крымскому мосту Президент РФ Владимир Путин.