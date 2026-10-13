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Военное обозрение

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Европа хочет переродиться. Получится ли у Украины стать европейской

Европа хочет переродиться. Получится ли у Украины стать европейской

Европа хочет меняться. Существующая система управления не позволяет руководителям ЕС «проталкивать» свои идеи, используя лобби из стран-прихвостней.

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