С 1 января 2027 года в Петербурге эвакуация легкового автомобиля или мотоцикла подорожает с 3813 до 3996 рублей без НДС, а час хранения на спецстоянке — со 115 до 125 рублей.
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