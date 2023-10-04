За период с 25 сентября по 2 октября 2023 года на Бобруйщине 2 пожара. Жертв нет.

За прошедший период в Бобруйске произошел 1 пожар. В Бобруйском районе также 1 пожар, без гибели.За неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 13 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 53 - на сработку сигнализации, 23 - на оказание технической помощи организациям и населению.