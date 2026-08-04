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Мировое обозрение

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Путин подписал закон о комплексном регулировании криптовалют в России

Путин подписал закон о комплексном регулировании криптовалют в России

Цифровые валюты в России наконец-то получили юридический статус, а не просто налоговые разъяснения. Вчера Владимир Путин подписал закон, который вводит комплексные правила для криптообменников, цифровых депозитариев и майнеров.

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