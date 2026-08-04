Путин подписал закон о комплексном регулировании криптовалют в России

Цифровые валюты в России наконец-то получили юридический статус, а не просто налоговые разъяснения. Вчера Владимир Путин подписал закон, который вводит комплексные правила для криптообменников, цифровых депозитариев и майнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии