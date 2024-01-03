 В Краснодаре автомобиль врезался в здание бизнес-центра на улице Северной

В Краснодаре автомобиль врезался в здание бизнес-центра на улице СевернойОчевидцы в центре Краснодара минувшей ночью сняли последствия ДТП на улице Северной, где кроссовер врезался в здание бизнес-центра напротив автобусной остановки «Улица Янковского».