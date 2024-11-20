В Барнауле состоится грандиозная премьера новогоднего спектакля "Снежная королева"

Волшебный мир, в который погрузятся зрители всех возрастов, благодаря роскошным костюмам, потрясающим декорациям и специальным эффектам В Барнауле 23 декабря в ДК Мотор состоится премьера новогодней сказки для всей семьи "Снежная Королева" от режиссера Московского академического музыкального театра Валерия Меркулова.
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