В Барнауле состоится грандиозная премьера новогоднего спектакля "Снежная королева"

Волшебный мир, в который погрузятся зрители всех возрастов, благодаря роскошным костюмам, потрясающим декорациям и специальным эффектам В Барнауле 23 декабря в ДК Мотор состоится премьера новогодней сказки для всей семьи "Снежная Королева" от режиссера Московского академического музыкального театра Валерия Меркулова.