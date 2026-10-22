Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Александра Сидорова заместителем губернатора, возложив на него координацию и контроль деятельности департаментов здравоохранения и социального развития региона.
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