«Майами» завершил серию с «Филадельфией» в шести матчах

«Майами» в четверг обыграл на выезде «Филадельфию» (99:90, 4-2) в шестом матче серии второго раунда плей-офф и оформил выход в финал Восточной конференции.

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