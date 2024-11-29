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Томпсон о Ларионове: «Не зря зовут Профессором, он может что угодно объяснить так, что все станет понятным. Он гений, приехал в НХЛ после 29 лет и провел такую карьеру»

Защитник «Торпедо» проводит первый сезон в Фонбет чемпионате КХЛ. – Ты с Ларионовым общался перед подписанием? – Да, мы встретились в Лос-Анджелесе, я туда прилетел, покатался с ним пару раз и где-то через недельку подписал контракт с «Торпедо».

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