Объемы выдачи ипотеки в России снова побили рекорд в ожидании подорожания жилья

В сентябре объемы выдачи ипотеки в России снова побили рекорд. По предварительным данным, которые опубликовал Банк России, прирост портфеля за первый месяц осени составил 4,2% (+3,7% в августе), а с начала года – 23,5%, что выше аналогичного показателя исключительного 2021 года (20,9%).