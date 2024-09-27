Да здравствует 8-​летняя Сталинская Школа!

Это так. Только для того, чтобы освоить новую терминалогию нужно снова учиться уже по новой программе. Это как "птичий язык" для людей старшего возраста. И ещё - бывают узкоспециализированные термины, понять которые можно только обладая знанием предметной области.

Л

Лавров

Этого козла надо гнать подальше от образования, он уже много нанес ущерба в сфере образования, это засланный вредитель от врагов, но он пока еще устраивает нашу продажную часть политической элиты, а патриотической части политической элиты некогда пока им заниматься из-за известных событий, но, я так думаю, после СВО Мединским и ему подобными надо заняться серьезно и окончательно.