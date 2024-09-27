«11 лет — непозволительная роскошь». Мединский выступил за сокращение времени на образование в школах и вузах РФ Продолжительность образования в школах и вузах России могут сократить, чтобы молодое поколение получило возможность раньше заняться профориентацией.
Да здравствует 8-летняя Сталинская Школа!
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лм
людмила мишенкова
Пример с Лермонтовым в 21 веке ставит Мединского в один ряд с теоретиками-идиотами😱
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2 час.
Игорь Кузнецов
Это так. Только для того, чтобы освоить новую терминалогию нужно снова учиться уже по новой программе. Это как "птичий язык" для людей старшего возраста. И ещё - бывают узкоспециализированные термины, понять которые можно только обладая знанием предметной области.
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1 час.
Л
Лавров
Этого козла надо гнать подальше от образования, он уже много нанес ущерба в сфере образования, это засланный вредитель от врагов, но он пока еще устраивает нашу продажную часть политической элиты, а патриотической части политической элиты некогда пока им заниматься из-за известных событий, но, я так думаю, после СВО Мединским и ему подобными надо заняться серьезно и окончательно.
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1 час.
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