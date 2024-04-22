Депутат Горелкин: нужен ли WhatsApp в российском сегменте?

Зампредседателя Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин сообщил в своем телеграм-канале о необходимости обсудить с корпорацией Apple вопрос присутствия в российском сегменте AppStore мессенджера WhatsApp и других приложений компании Meta *.