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Депутат Горелкин: нужен ли WhatsApp в российском сегменте?

Депутат Горелкин: нужен ли WhatsApp в российском сегменте?

Зампредседателя Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин сообщил в своем телеграм-канале о необходимости обсудить с корпорацией Apple вопрос присутствия в российском сегменте AppStore мессенджера WhatsApp и других приложений компании Meta *.

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