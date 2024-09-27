В Курской области мужчина заплакал, узнав, что маму нашли волонтеры

Жительницу Апанасовки искали больше месяца. Когда женщину нашли, ее сын трогательно поблагодарил волонтеров, рассказал РИА Новости специалист по восстановлению семейных связей Российского Красного креста Курской области Андрей Мальцев.
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