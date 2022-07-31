Мария Шукшина указала на симптом «кающихся за спецоперацию»

В своём Telegram-канале, комментируя новость о том, что Александр Молочников поставит на сцене Большого несколько спектаклей, Мария Шукшина указала на целый ряд симптомов, характерных для "кающихся за спецоперацию".
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