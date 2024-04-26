Зарегистрировать SIM-карту станет сложнее. Эта мера должна помешать телефонным мошенникам

В России планируют ужесточить правила регистрации SIM-карт в целях борьбы с мошенничествомВ России может произойти ужесточение правил регистрации SIM-карт: сенатор Артем Шейкин предложил изменения, которые ограничат возможность для дилерских компаний регистрировать данные абонентов при продаже SIM-карт.