Зарегистрировать SIM-карту станет сложнее. Эта мера должна помешать телефонным мошенникам

В России планируют ужесточить правила регистрации SIM-карт в целях борьбы с мошенничествомВ России может произойти ужесточение правил регистрации SIM-карт: сенатор Артем Шейкин предложил изменения, которые ограничат возможность для дилерских компаний регистрировать данные абонентов при продаже SIM-карт.
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