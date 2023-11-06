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Банки осторожно повышают ставки: россиянам рассказали, когда лучше открывать вклады

Банки осторожно повышают ставки: россиянам рассказали, когда лучше открывать вклады

Банки начали повышать доходность вкладов после решения регулятора об увеличении ключевой ставки. Однако если ЦБ РФ поднял этот показатель удивившим рынок образом сразу на 2%, то также ощутимо прибавлять проценты по депозитам банки не спешат.

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