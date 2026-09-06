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Мошенники создают "ботов-ловеласов" для обмана зумеров на сайтах знакомств

Мошенники создают "ботов-ловеласов" для обмана зумеров на сайтах знакомств

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Мошенники все чаще используют игровые чаты и платформы для знакомств для обмана, причем на сайтах знакомств общение ведется не с реальными людьми, а с автоматизированными программами.

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