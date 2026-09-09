«Мине котларга була» - Эльвира Фазлыевага тәкъдим ясаганнар

«Аида» тәхәллүсе белән чыгыш ясаучы җырчы һәм ТНВ телеканалы алып баручысы Эльвира Фазлыева шәхси тормышындагы матур вакыйга белән уртаклашты.
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