Особый подарок: раскрыт смысл тайного послания Моди Путину

В ходе встречи на полях саммита БРИКС премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину переведенный на русский язык древнеиндийский трактат «Тируккурал», созданный около двух тысяч лет назад индийским писателем Тируваллуваром.