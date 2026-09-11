Особый подарок: раскрыт смысл тайного послания Моди Путину

В ходе встречи на полях саммита БРИКС премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину переведенный на русский язык древнеиндийский трактат «Тируккурал», созданный около двух тысяч лет назад индийским писателем Тируваллуваром.
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