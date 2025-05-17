В Державинском прошел финал региональной олимпиады "Умницы и умники"

В Державинском университете прошел финал XIII региональной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Почетным гостем игры стал автор и ведущий всероссийской олимпиады «Умницы и умники», писатель, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Вяземский.