В Державинском прошел финал региональной олимпиады "Умницы и умники"

В Державинском университете прошел финал XIII региональной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Почетным гостем игры стал автор и ведущий всероссийской олимпиады «Умницы и умники», писатель, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Вяземский.
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