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В Таджикистане завели уголовные дела против бывших главы МИД и врио президента

В Таджикистане завели уголовные дела против бывших главы МИД и врио президента

Бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи и экс-глава Верховного совета республики, который в 1991—1992 годах занимал должность исполняющего обязанности президента, Акбаршо Искандаров стали фигурантами уголовных дел.

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