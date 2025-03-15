Рубио объявил посла ЮАР персоной нон грата

Global Look Press/CNP/AdMedia Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио объявил посла ЮАР в Вашингтоне Эмрахима Расула персоной нон грата и обвинил его в ненависти к американской стороне и главе США Дональду Трампу.
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