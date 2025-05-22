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Царьград

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В России утвердили список машин, разрешённых для работы в такси

В России утвердили список машин, разрешённых для работы в такси

Автопарк такси в России обновится за счёт строго ограниченного списка моделей, включая Lada и Haval. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий список автомобильных моделей, которые смогут использоваться для работы в такси.

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