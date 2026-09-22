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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «Вратарь в «Спартаке» – это даже не половина, а три четверти команды. Игроки чувствуют, что сзади бетон, поэтому играют спокойно и раскованно, даже чрезмерно нагловато»

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев высказался о причинах перемен в игре « Спартака ».  Московский клуб выиграл пять из семи матчей на старте сезона КХЛ и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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