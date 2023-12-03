Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В 404 Православную Церковь обвинили в пропаганде коммунизма

В 404 Православную Церковь обвинили в пропаганде коммунизма

Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша.У этих ребят из це Европы по инциденту никаких вопросов.

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